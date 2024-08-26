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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "Выборы 4 июня 1989" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1398 проданному на аукционе Stary Sklep за 3100 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
724 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 200 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 3291 PLN
Польша 200 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 200 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2009 "Выборы 4 июня 1989" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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