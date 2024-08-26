200 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "Выборы 4 июня 1989" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1398 проданному на аукционе Stary Sklep за 3100 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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