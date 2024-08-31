200 злотых 2018 года MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2018 года "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390429 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.

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