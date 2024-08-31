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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2018 года MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2018 года MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2018 года MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2018 года "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390429 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1010 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша 200 злотых 2018 MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 2018 MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 200 злотых 2018 MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200 злотых 2018 MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2018 "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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