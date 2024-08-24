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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1997 года MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 1997 года MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 1997 года MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1997 года "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rhenumis (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
1091 $
Цена в валюте аукциона 4300 PLN
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
1159 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Heritage - July 4, 2019
Польша 200 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Heritage - July 4, 2019
Продавец Heritage
Дата 4 июля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1997 "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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