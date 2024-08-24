Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1997 года MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 2,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 1997
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1997 года "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
1159 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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