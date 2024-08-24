200 злотых 1997 года MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1997 года "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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