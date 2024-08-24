Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2008 года MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2008 года MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2008 года MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "65 лет восстанию в Варшавском гетто" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3527 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Frühwald (3)
  • Goldberg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Teutoburger (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
797 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
724 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Frühwald - March 31, 2012
Продавец Frühwald
Дата 31 марта 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Frühwald - July 2, 2011
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Goldberg - June 1, 2010
Польша 200 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Goldberg - June 1, 2010
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2010
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2008 "65 лет восстанию в Варшавском гетто" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2008 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск