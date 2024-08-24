200 злотых 2008 года MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "65 лет восстанию в Варшавском гетто" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3527 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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