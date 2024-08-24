Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2008 года MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 12,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2008
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "65 лет восстанию в Варшавском гетто" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3527 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 31 марта 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 200 злотых 2008 "65 лет восстанию в Варшавском гетто" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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