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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1996 года MW RK "Генрик Сенкевич" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 1996 года MW RK "Генрик Сенкевич" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 1996 года MW RK "Генрик Сенкевич" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1996 года "Генрик Сенкевич" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1066 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (10)
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1261 $
Цена в валюте аукциона 5100 PLN
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1211 $
Цена в валюте аукциона 4900 PLN
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 200 злотых 1996 MW RK "Генрик Сенкевич" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1996 "Генрик Сенкевич" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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