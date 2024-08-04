200 злотых 2008 года MW RK "450 лет Польской почты" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "450 лет Польской почты" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2619 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3650 PLN. Торги состоялись 18 марта 2023.

Сохранность PROOF (13) UNC (1) Сохранность (слабы) PF70 (1) PF69 (5) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (6)