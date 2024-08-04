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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2008 года MW RK "450 лет Польской почты" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2008 года MW RK "450 лет Польской почты" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2008 года MW RK "450 лет Польской почты" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 11,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "450 лет Польской почты" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2619 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3650 PLN. Торги состоялись 18 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
828 $
Цена в валюте аукциона 3650 PLN
Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2008 "450 лет Польской почты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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