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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,900

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2003 года "25-летие понтификата Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 3700 PLN
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
803 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - June 23, 2018
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - June 23, 2018
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 23 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Bereska - April 7, 2018
Польша 200 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Bereska - April 7, 2018
Продавец Bereska
Дата 7 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2003 "25-летие понтификата Иоанна Павла II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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