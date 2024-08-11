Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4,900
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2003
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2003 года "25-летие понтификата Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.
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Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 23 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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