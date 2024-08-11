200 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2003 года "25-летие понтификата Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

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