200 злотых 2005 года MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2005 года "Выставка Экспо 2005 в Японии" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3831 проданному на аукционе Auction World за 140000 JPY. Торги состоялись 18 апреля 2020.

Сохранность PROOF (16) UNC (2) Сохранность (слабы) PF70 (3) PF69 (4) ULTRA CAMEO (6) Сервис NGC (7)