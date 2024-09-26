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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2005 года MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2005 года MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2005 года MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,200

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2005 года "Выставка Экспо 2005 в Японии" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3831 проданному на аукционе Auction World за 140000 JPY. Торги состоялись 18 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Niemczyk (2)
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
834 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
797 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2005 "Выставка Экспо 2005 в Японии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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