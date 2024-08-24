200 злотых 2005 года MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2005 года "500 лет со дня рождения Николая Рея" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 800 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2022.

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