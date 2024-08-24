Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2005 года MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,600
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2005
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2005 года "500 лет со дня рождения Николая Рея" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 800 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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