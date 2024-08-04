200 злотых 2003 года MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2003 года "150 лет нефтяной и газовой промышленности" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360477 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

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