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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2003 года MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2003 года MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2003 года MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2003 года "150 лет нефтяной и газовой промышленности" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360477 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
******
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Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2003 MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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