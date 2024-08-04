Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2003 года MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,100
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2003
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2003 года "150 лет нефтяной и газовой промышленности" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360477 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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