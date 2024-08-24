Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2005 года MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4,400
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2005
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2005 года "60 лет окончанию Второй мировой войны" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1583 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3800 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
875 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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