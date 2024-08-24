200 злотых 2005 года MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2005 года "60 лет окончанию Второй мировой войны" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1583 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3800 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

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