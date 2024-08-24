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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2005 года MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2005 года MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2005 года MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,400

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2005 года "60 лет окончанию Второй мировой войны" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1583 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3800 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
875 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stack's - February 27, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stack's - February 27, 2020
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - June 23, 2018
Польша 200 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - June 23, 2018
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 23 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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