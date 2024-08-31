200 злотых 2008 года MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98217 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

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