Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2008 года MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2008
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98217 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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