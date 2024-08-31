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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2008 года MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2008 года MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2008 года MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98217 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
828 $
Цена в валюте аукциона 3650 PLN
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Stack's - May 15, 2018
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Teutoburger - February 27, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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