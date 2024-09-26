Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "90 лет независимости Польши" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Frühwald (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (4)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (3)
  • Stack's (3)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (2)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
827 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Польша 200 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2008 "90 лет независимости Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2008 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск