200 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "90 лет независимости Польши" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

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