200 злотых 2001 года MW NR "Год 2001" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2001 года "Год 2001" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

Сохранность PROOF (13) UNC (2) Сохранность (слабы) PF70 (1) PF69 (4) ULTRA CAMEO (4) Сервис NGC (5)