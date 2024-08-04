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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2001 года MW NR "Год 2001" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2001 года MW NR "Год 2001" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2001 года MW NR "Год 2001" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2001 года "Год 2001" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
756 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
854 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW NR "Год 2001" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2001 "Год 2001" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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