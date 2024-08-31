200 злотых 2005 года MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2005 года "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3520 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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