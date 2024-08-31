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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2005 года MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2005 года MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2005 года MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2005 года "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3520 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
818 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Stack's - May 15, 2018
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2005 "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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