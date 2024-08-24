Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2017 года MW "Вольская и Охотская резня" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "Вольская и Охотская резня" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353627 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 135 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
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Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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