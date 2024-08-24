10 злотых 2017 года MW "Вольская и Охотская резня" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "Вольская и Охотская резня" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353627 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 135 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

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