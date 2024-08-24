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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2017 года MW "Вольская и Охотская резня" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "Вольская и Охотская резня" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "Вольская и Охотская резня" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "Вольская и Охотская резня" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353627 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 135 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Numedux (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 злотых 2017 MW "Вольская и Охотская резня" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "Вольская и Охотская резня" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 10 злотых 2017 MW "Вольская и Охотская резня" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "Вольская и Охотская резня" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2017 MW "Вольская и Охотская резня" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "Вольская и Охотская резня" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 10 злотых 2017 MW "Вольская и Охотская резня" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2017 "Вольская и Охотская резня" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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