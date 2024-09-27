10 злотых 2017 года MW "70 лет Журналу "Kultura"" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "70 лет Журналу "Kultura"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе NUMIS Klitończyk за 180 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность PROOF (7) UNC (2) Сохранность (слабы) PF70 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (1)