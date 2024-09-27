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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2017 года MW "70 лет Журналу "Kultura"" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "70 лет Журналу "Kultura"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "70 лет Журналу "Kultura"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "70 лет Журналу "Kultura"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе NUMIS Klitończyk за 180 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • NUMIS Klitończyk (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 10 злотых 2017 MW "70 лет Журналу "Kultura"" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 10 злотых 2017 MW "70 лет Журналу "Kultura"" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 10 злотых 2017 MW "70 лет Журналу "Kultura"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2017 MW "70 лет Журналу "Kultura"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "70 лет Журналу "Kultura"" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "70 лет Журналу "Kultura"" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "70 лет Журналу "Kultura"" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 10 злотых 2017 MW "70 лет Журналу "Kultura"" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "70 лет Журналу "Kultura"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2017 MW "70 лет Журналу "Kultura"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "70 лет Журналу "Kultura"" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 10 злотых 2017 MW "70 лет Журналу "Kultura"" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2017 "70 лет Журналу "Kultura"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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