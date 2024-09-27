Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2017 года MW "70 лет Журналу "Kultura"" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "70 лет Журналу "Kultura"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе NUMIS Klitończyk за 180 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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