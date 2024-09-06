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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 2017 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 2017 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 2017 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2017 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 2017 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 500 злотых 2017 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS70 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 2017 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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