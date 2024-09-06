500 злотых 2017 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2017 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

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