Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 2017 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 2017
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2017 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Numimarket (1)
Где продать?
Для продажи 500 злотых 2017 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск