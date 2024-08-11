10 злотых 2017 года MW "Феликс Зелманович "Загонщик"" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "Феликс Зелманович "Загонщик"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 260 PLN. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность PROOF (4) UNC (2) Сохранность (слабы) PF70 (1) Сервис GCN (1)