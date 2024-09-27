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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2017 года MW "Роман Дмовский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "Роман Дмовский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "Роман Дмовский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "Роман Дмовский" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1110 проданному на аукционе WDA - MiM за 160 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 злотых 2017 MW "Роман Дмовский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2017 MW "Роман Дмовский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 злотых 2017 MW "Роман Дмовский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "Роман Дмовский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2017 MW "Роман Дмовский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2017 MW "Роман Дмовский" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 10 злотых 2017 MW "Роман Дмовский" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2017 "Роман Дмовский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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