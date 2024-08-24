10 злотых 2017 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2021.

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