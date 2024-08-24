Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2017 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2021.
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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