Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2017 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 16,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 10 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2017 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2017 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск