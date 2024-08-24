Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2017 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395263 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 115 PLN. Торги состоялись 11 июля 2024.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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