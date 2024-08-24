10 злотых 2017 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395263 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 115 PLN. Торги состоялись 11 июля 2024.

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