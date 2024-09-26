Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2017 года MW "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1441 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
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