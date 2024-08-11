Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2017 года MW "Витольд Пилецкий "Витольд"" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "Витольд Пилецкий "Витольд"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "Витольд Пилецкий "Витольд"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "Витольд Пилецкий "Витольд"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395267 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 320 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 10 злотых 2017 MW "Витольд Пилецкий "Витольд"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2017 MW "Витольд Пилецкий "Витольд"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 10 злотых 2017 MW "Витольд Пилецкий "Витольд"" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2017 MW "Витольд Пилецкий "Витольд"" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2017 MW "Витольд Пилецкий "Витольд"" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2017 MW "Витольд Пилецкий "Витольд"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2017 MW "Витольд Пилецкий "Витольд"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2017 "Витольд Пилецкий "Витольд"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2017 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск