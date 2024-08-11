10 злотых 2017 года MW "Витольд Пилецкий "Витольд"" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "Витольд Пилецкий "Витольд"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395267 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 320 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.

Сохранность PROOF (4) UNC (3) Сохранность (слабы) PF70 (1) Сервис GCN (1)