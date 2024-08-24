Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2017 года MW "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2017 года MW "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2017 года MW "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2017
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2017 года "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 390427 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
555 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша 100 злотых 2017 MW "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100 злотых 2017 MW "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
469 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Польша 100 злотых 2017 MW "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2017 MW "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 2017 "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2017 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск