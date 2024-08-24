100 злотых 2017 года MW "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2017 года "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 390427 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.

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