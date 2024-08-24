Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2017 года MW "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2017
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2017 года "200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 390427 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
469 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Где продать?
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