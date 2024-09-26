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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2017 года MW "Сигизмунд II Август" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2017 года MW "Сигизмунд II Август" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2017 года MW "Сигизмунд II Август" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 6,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2017 года "Сигизмунд II Август" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2100 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (2)
  • Tempus (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (4)
Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
403 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 50 злотых 2017 MW "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2017 "Сигизмунд II Август" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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