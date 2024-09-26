50 злотых 2017 года MW "Сигизмунд II Август" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2017 года "Сигизмунд II Август" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2100 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2023.

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