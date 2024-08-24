Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2017 года MW "150 лет созданию гимнастического общества Сокол" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "150 лет созданию гимнастического общества Сокол" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Numis Poland за 155 PLN. Торги состоялись 21 ноября 2020.
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 5 апреля 2023
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Дата 2 декабря 2022
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
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Где продать?
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