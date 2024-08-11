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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2017 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 5,21 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Тираж UNC 30,900,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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