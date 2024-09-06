Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2017 года MW "Непобедимые солдаты" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "Непобедимые солдаты" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3117 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 150 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2017 "Непобедимые солдаты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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