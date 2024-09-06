10 злотых 2017 года MW "Непобедимые солдаты" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "Непобедимые солдаты" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3117 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 150 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.

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