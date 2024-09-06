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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2017 года MW "Непобедимые солдаты" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "Непобедимые солдаты" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "Непобедимые солдаты" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 17,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "Непобедимые солдаты" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3117 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 150 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (6)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF70 GCN
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Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2017 MW "Непобедимые солдаты" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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