10 злотых 2017 года MW "100 лет Фатимским явлениям Девы Марии" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "100 лет Фатимским явлениям Девы Марии" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210706 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 145 PLN. Торги состоялись 25 июля 2024.

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