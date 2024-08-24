100 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский". Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388786 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

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