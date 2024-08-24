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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский". Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388786 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
581 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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