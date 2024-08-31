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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2016 года MW "Юзеф Халлер" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2016 года MW "Юзеф Халлер" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2016 года MW "Юзеф Халлер" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2016 года "Юзеф Халлер" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388784 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2900 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
728 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша 100 злотых 2016 MW "Юзеф Халлер" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 100 злотых 2016 MW "Юзеф Халлер" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
479 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 100 злотых 2016 MW "Юзеф Халлер" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 100 злотых 2016 MW "Юзеф Халлер" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2016 "Юзеф Халлер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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