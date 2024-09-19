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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2009 года MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2009 года MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2009 года MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2009 года "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" со знаком MW KK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2080 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1700 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 100 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2009 "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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