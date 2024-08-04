100 злотых 2004 года MW RK "Пшемысл II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2004 года "Пшемысл II" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 946 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2450 PLN. Торги состоялись 25 сентября 2021.

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