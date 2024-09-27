Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2006 года "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 800 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность PROOF
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Продавец Frühwald
Дата 12 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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