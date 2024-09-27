100 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2006 года "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 800 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2022.

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