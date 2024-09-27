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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2006 года "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 800 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 481 EUR
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
467 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе WAG - December 28, 2014
Продавец WAG
Дата 28 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Frühwald - November 12, 2011
Продавец Frühwald
Дата 12 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Heritage - September 13, 2009
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Heritage - September 13, 2009
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Польша 100 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 2006 "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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