Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2001 года MW SW "Владислав I Локетек" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,9 гр
- Чистого золота (0,2575 oz) 8,01 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2001 года "Владислав I Локетек" со знаком MW SW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1344 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1850 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 7 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 2001 "Владислав I Локетек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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