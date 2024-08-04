100 злотых 2001 года MW SW "Владислав I Локетек" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2001 года "Владислав I Локетек" со знаком MW SW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1344 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1850 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.

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