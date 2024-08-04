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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2001 года MW SW "Владислав I Локетек" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2001 года MW SW "Владислав I Локетек" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2001 года MW SW "Владислав I Локетек" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,9 гр
  • Чистого золота (0,2575 oz) 8,01 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2001 года "Владислав I Локетек" со знаком MW SW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1344 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1850 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
501 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Bereska - April 7, 2018
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Bereska - April 7, 2018
Продавец Bereska
Дата 7 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2001 "Владислав I Локетек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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