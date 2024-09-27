Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 18,700
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2005
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2005 года "Иоанн Павел II" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3281 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Holmasto
Дата 9 октября 2021
Сохранность PROOF
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