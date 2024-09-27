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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 18,700

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2005 года "Иоанн Павел II" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3281 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 485 EUR
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Holmasto - March 12, 2022
Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - October 14, 2021
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Holmasto - October 9, 2021
Продавец Holmasto
Дата 9 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2005 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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