100 злотых 2005 года MW ET "Август II Сильный" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2005 года "Август II Сильный" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5354 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2400 PLN. Торги состоялись 27 ноября 2022.

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