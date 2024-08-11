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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,200

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2005 года "Станислав Август Понятовский" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3280 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Польша 100 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2005 "Станислав Август Понятовский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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