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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2004 года MW ET "Сигизмунд I Старый" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2004 года MW ET "Сигизмунд I Старый" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2004 года MW ET "Сигизмунд I Старый" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,400

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2004 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2600 PLN. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
575 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 2004 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2004 "Сигизмунд I Старый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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