Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2003 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,300
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2003
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2003 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2400 PLN. Торги состоялись 25 сентября 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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