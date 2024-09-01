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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2003 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2003 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2003 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,300

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2003 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2400 PLN. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2003 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2003 "Казимир IV Ягеллончик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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