Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2008 года MW ET "Сибирские ссыльные" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2008 года MW ET "Сибирские ссыльные" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2008 года MW ET "Сибирские ссыльные" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2008 года "Сибирские ссыльные" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 440 EUR. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Frühwald (2)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (2)
  • Numisfitz GmbH (1)
  • Stack's (6)
  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Numisfitz GmbH - June 9, 2024
Продавец Numisfitz GmbH
Дата 9 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Frühwald - January 19, 2024
Продавец Frühwald
Дата 19 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stack's - June 26, 2020
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stack's - June 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stack's - February 27, 2020
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stack's - February 27, 2020
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stack's - February 27, 2020
Польша 100 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Stack's - February 27, 2020
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 2008 "Сибирские ссыльные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2008 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск