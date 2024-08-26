Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2008 года MW ET "Сибирские ссыльные" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 12,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2008
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2008 года "Сибирские ссыльные" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 440 EUR. Торги состоялись 18 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisfitz GmbH
Дата 9 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Frühwald
Дата 19 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 2008 "Сибирские ссыльные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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