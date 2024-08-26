100 злотых 2008 года MW ET "Сибирские ссыльные" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2008 года "Сибирские ссыльные" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 440 EUR. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность PROOF (24) UNC (1) Сохранность (слабы) PF70 (1) PF69 (3) PF68 (7) PF67 (1) ULTRA CAMEO (11) Сервис PCGS (8) NGC (4)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

Frühwald (2)

Heritage (1)

Künker (1)

MARCINIAK (1)

Niemczyk (1)

Numisbalt (2)

Numisfitz GmbH (1)

Stack's (6)

Stary Sklep (2)

Teutoburger (2)

WCN (1)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (3)