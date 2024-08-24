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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2016 года MW "Вроцлав - Культурная столица Европы" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2016 года MW "Вроцлав - Культурная столица Европы" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2016 года MW "Вроцлав - Культурная столица Европы" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2016 года "Вроцлав - Культурная столица Европы" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1007 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1800 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
Польша 100 злотых 2016 MW "Вроцлав - Культурная столица Европы" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100 злотых 2016 MW "Вроцлав - Культурная столица Европы" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша 100 злотых 2016 MW "Вроцлав - Культурная столица Европы" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2016 MW "Вроцлав - Культурная столица Европы" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 100 злотых 2016 MW "Вроцлав - Культурная столица Европы" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 100 злотых 2016 MW "Вроцлав - Культурная столица Европы" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2016 "Вроцлав - Культурная столица Европы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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