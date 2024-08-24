Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2016 года MW "Вроцлав - Культурная столица Европы" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2016
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2016 года "Вроцлав - Культурная столица Европы" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1007 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1800 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Niemczyk (2)
- Numimarket (1)
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Где продать?
Для продажи 100 злотых 2016 "Вроцлав - Культурная столица Европы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск