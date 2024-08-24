Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2001 года MW EO "Болеслав III Кривоустый" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2001 года "Болеслав III Кривоустый" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2400 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 7 апреля 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF69 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 2001 "Болеслав III Кривоустый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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