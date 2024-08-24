100 злотых 2001 года MW EO "Болеслав III Кривоустый" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2001 года "Болеслав III Кривоустый" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2400 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

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