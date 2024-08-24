100 злотых 2008 года MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2008 года "400 лет польским поселениям в Северной Америке" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3550 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

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