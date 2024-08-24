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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2008 года MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2008 года MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2008 года MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 9,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2008 года "400 лет польским поселениям в Северной Америке" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3550 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Heritage - June 8, 2017
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Heritage - June 8, 2017
Продавец Heritage
Дата 8 июня 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Польша 100 злотых 2008 MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена

Где продать?

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