100 злотых 2008 года MW NR "400 лет польским поселениям в Северной Америке" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 9,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2008
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2008 года "400 лет польским поселениям в Северной Америке" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3550 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
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