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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2006 года MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2006 года MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2006 года MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 9,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2006 года "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность PR70 DCAM PCGS
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 1750 PLN
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Heritage - October 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 2006 MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

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