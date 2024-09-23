Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2006 года MW NR "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 9,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2006 года "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность PR70 DCAM PCGS
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 2006 "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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