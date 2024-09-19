Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2003 года MW ET "Владислав III Варненчик" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2003 года MW ET "Владислав III Варненчик" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2003 года MW ET "Владислав III Варненчик" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2003 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 698 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2200 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (2)
  • Niemczyk (5)
  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
526 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 2003 "Владислав III Варненчик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2003 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск