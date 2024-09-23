Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2003 года MW UW "750 лет Познани" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2003 года MW UW "750 лет Познани" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2003 года MW UW "750 лет Познани" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2003 года "750 лет Познани" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1132 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1700 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (2)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 2003 "750 лет Познани" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2003 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск