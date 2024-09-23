100 злотых 2003 года MW UW "750 лет Познани" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2003 года "750 лет Познани" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1132 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1700 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность PROOF (8) UNC (1) Сохранность (слабы) PF70 (2) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (2)