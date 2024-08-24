100 злотых 2001 года MV ET "Ян III Собеский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2001 года "Ян III Собеский" со знаком MV ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 650 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2022.

Сохранность PROOF (19) UNC (7) Сохранность (слабы) PF70 (6) PF69 (4) ULTRA CAMEO (9) Сервис NGC (9) GCN (1)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (2)

Frühwald (2)

Künker (1)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (6)

Numimarket (1)

Numis Poland (1)

Rzeszowski DA (1)

Teutoburger (1)

WCN (7)

Wójcicki (1)