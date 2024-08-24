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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2001 года MV ET "Ян III Собеский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2001 года MV ET "Ян III Собеский" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2001 года MV ET "Ян III Собеский" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,200

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2001 года "Ян III Собеский" со знаком MV ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 650 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 100 злотых 2001 MV ET "Ян III Собеский" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2001 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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