10 злотых 1997 года MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1997 года "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 523 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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