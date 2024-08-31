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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1997 года MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1997 года MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1997 года MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 16,5 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1997 года "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 523 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1997 "Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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